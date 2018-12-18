25 музеїв Львівщини можна відвідати віртуально

У 2018 році на Львівщині започаткували новий інтерактивний музейний проект «Відвідай» – це унікальна можливість оглянути музей області у будь-якому куточку світу, маючи при собі електронний гаджет та доступ до інтернету. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

На сьогодні понад 25 музеїв м. Львова та області нанесено на віртуальну карту. Але робота над наповненням карти триватиме і надалі, оскільки мета проекту – представити історико- культурне надбання музеїв на Львівщині, зробити музеї доступними для всіх та будь-де.

Проект реалізований у межах Комплексної програми розвитку культури Львівщини на 2018-2020 роки.

Розпочати віртуальний тур музеями Львівщини можна перейшовши за посиланням. Окрім того, на сайті Львівської облдержадміністрації розміщений банер “Інтерактивний тур музеями Львівщини”, клікнувши на який ви можете розпочати тур.

Серед музеїв, які можна відвідати онлайн:

Меморіальний музей Михайла Грушевського, м. Львів

Національний музей-меморіал „Тюрма на Лонцького“, м. Львів

Музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича, м. Львів

Історико-меморіальний музей полковника Євгена Коновальця, с. Зашків

Музей Слави Стецько в Юшківцях, с. Юшківці

Меморіальний комплекс „Борцям за волю України“, м. Стрий

Меморіальний музей-садиба родини Бандерів, м. Стрий

Музей-садиба Степана Бандери, с. Воля Задеревацька

Народний музей визвольної боротьби ОУН і УПА, с. Кавсько

Музей гетьмана Петра Сагайдачного, с. Кульчиці

Музей визвольної боротьби, с. Чуква

Музей підпільного штабу УПА генерала Романа Шухевича, с. Грімно

Державний історико-культурний заповідник «Нагуєвичі », с.Нагуєвичі

Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка, м. Львів

Львівський музей історії релігії, м. Львів

Музей «Староскварявський іконостас ХVІ-ХVІІІ ст.», с. Стара Скварява

Музей Арсенал, м. Львів

Кам’яниця Корнякта, м. Львів

Відділ давньої історії України, м. Львів, пл. Ринок, 24

Музей-садиба родини Антоничів, с. Бортятин

Меморіальний музей Олекси Гасина-„Лицаря“, Генерал-хорунжого УПА, с. Конюхів

Музей Новітніх Героїв, м Рудки

Музей історії національно-визвольної боротьби ОУН і УПА 40-60-х років ХХ століття, м. Самбір

Національний музей у Львові ім. А. Шептицького

Українське мистецтво ХХ ст. відділ Національного музею у Львові ім. А. Шептицького

Сектор «Літературний Львів І половини ХІХ – ХХ ст.»

Львівського історичного музею