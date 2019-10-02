Українська станція в Антарктиці шукає членів 25-тої експедиції. Як долучитися?

Сьогодні, 1 жовтня, Національний антарктичний науковий центр Міністерства освіти і науки України оголосив конкурс з відбору команди полярників у 25-у Українську антарктичну експедицію (УАЕ) на 2020-2021 роки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міносвіти.

«Ми знову шукаємо найкращих професіоналів і водночас романтиків, які проведуть цілий рік на станції «Академік Вернадський». Хочу зауважити, що до роботи 25-ої Української антарктичної експедиції 2020-2021 років буде прикуто надзвичайно багато уваги. Адже 2020-го спершу весь світ святкуватиме 200-ліття відкриття Антарктиди, а потім Україна відзначатиме першу чверть століття нашої станції», – зазначив керівник Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) МОН Євген Дикий.

Він сподівається, що цього року охочих долучитися до експедиції буде не менше, ніж рекордного минулого. 2018-го вперше за багато років було проведено відкритий конкурс, без жодних гендерних обмежень, на який загалом подалося 178 осіб, зокрема 32 жінки. З них було відібрано команду, яка зараз працює на станції. Серед 12 полярників є 2 жінки – лікар та біолог.

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«Цього року ми знову не ставимо жодних обмежень – головне, щоб кандидати чи кандидатки були фахівцями за своїми напрямами й мали необхідне здоров’я для роботи в Антарктиді», – додав очільник НАНЦ МОН.

У 25-у УАЕ шукають 12 осіб: 7 науковців, лікаря, кухара, дизеліста-електрика, системного механіка та системного адміністратора зв’язку. Вчені мають працювати за такими напрямами досліджень:

Геолого-геофізичні

Гідрометеорологічні та океанографічні

Геокосмічні

Біологічні

Загальні вимоги до кандидатів – відсутність хронічних захворювань та протипоказань до роботи в умовах Антарктиди, володіння іноземною мовою, неконфліктність і комунікабельність.

Водночас до кожної позиції є докладні вимоги, які можна переглянути в офіційному оголошенні про конкурс. Там же є вся інформація про етапи конкурсу, оплату праці та забезпечення зимівників. Документи приймають впродовж місяця – до 1 листопада.

Нагадаємо, раніше Львівський портал писав про львівського полярника Ігоря Дикого. Детальніше про нього читайте у матеріалі «Світ айсбергів і тюленів. Історія львівського полярника, який вчетверте підкорить Антарктиду».

Довідково.

Україна – одна з 30 країн світу, яка має постійну станцію в Антарктиці, що функціонує цілий рік. Щороку на станцію «Академік Вернадський» вирушає річна експедиція, в яку входять вчені та технічний персонал. Також під час антарктичного літа проводяться сезонні експедиції.

Фото: МОН