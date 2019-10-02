У Львові підприємці можуть отримати консультації: графік

Центр підтримки підприємництва консультує підприємців та тих, хто хоче започаткувати свій бізнес. У центрі надають інформацію про ініціативи організацій, інфраструктури підтримки підприємництва в різних сферах, послуги, що ними надаються для сприяння розвитку бізнесу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
Відтак, за попередньою реєстрацією підприємці можуть отримати роз’яснення з питань:
- Реєстрації підприємницької діяльності: понеділок: 16:00 – 18:00 год
- Місцевих податків та зборів, єдиного податку, податку на нерухоме майно: середа, п’ятниця 10:00 –12:00
- Погодження режиму роботи: понеділок, середа 14:00 –16:00
- Оренди та приватизації комунального майна: четвер 10:00 –12:00
- Оформлення землекористування для ведення підприємницької діяльності: понеділок, п’ятниця 10:00 –12:00
- Розміщення зовнішньої реклами: вівторок 10:00 –13:00 Четвер 10:00 –12:00
- Укладення колективних договорів: вівторок 16:00 –18:00 Середа 14:00 –16:00
- Щодо фінансових програм міста підтримки суб’єктів підприємницької діяльності: вівторок, п’ятниця 14:00 –16:00
- Дозвільно-погоджувальних процедур у сфері архітектури та містобудування: понеділок, четвер 14:00 –16:00
- Пайових внесків: вівторок, четвер 14:00 –16:00
- Компенсація роботодавцям за створення робочих місць: четвер 16:00 –18:00
Реєстрація та детальна інформація за телефоном: (032)-254−60−15.
Ольга Денисяка