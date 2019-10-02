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У Львові підприємці можуть отримати консультації: графік

Ольга Денисяка

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Центр підтримки підприємництва консультує підприємців та тих, хто хоче започаткувати свій бізнес. У центрі надають інформацію про ініціативи організацій, інфраструктури підтримки підприємництва в різних сферах, послуги, що ними надаються для сприяння розвитку бізнесу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Відтак, за попередньою реєстрацією підприємці можуть отримати роз’яснення з питань:

  1. Реєстрації підприємницької діяльності: понеділок: 16:00 – 18:00 год
  2. Місцевих податків та зборів, єдиного податку, податку на нерухоме майно: середа, п’ятниця 10:00 –12:00
  3. Погодження режиму роботи: понеділок, середа 14:00 –16:00
  4. Оренди та приватизації комунального майна: четвер 10:00 –12:00
  5. Оформлення землекористування для ведення підприємницької діяльності: понеділок, п’ятниця 10:00 –12:00
  6. Розміщення зовнішньої реклами: вівторок 10:00 –13:00 Четвер 10:00 –12:00
  7. Укладення колективних договорів: вівторок 16:00 –18:00 Середа 14:00 –16:00
  8. Щодо фінансових програм міста підтримки суб’єктів підприємницької діяльності: вівторок, п’ятниця 14:00 –16:00
  9. Дозвільно-погоджувальних процедур у сфері архітектури та містобудування: понеділок, четвер 14:00 –16:00
  10. Пайових внесків: вівторок, четвер 14:00 –16:00
  11. Компенсація роботодавцям за створення робочих місць: четвер 16:00 –18:00

Реєстрація та детальна інформація за телефоном: (032)-254−60−15.

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