Цієї ночі львівські патрульні спіймали вісьмох п’яних водіїв

У ніч з вівторка на середу львівській патрульні затримали вісьмох нетверезих водіїв. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції у Львівській області.

На вісьмох водіїв, що керували транспортними засобами в стані сп’яніння, склали протоколи. Також патрульні нагадують, що за керування в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння (вчинене вперше протягом року) передбачається штраф 10200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 1 рік. Якщо ці дії вчинені повторно (вдруге) протягом року — штраф 20400 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки.

Якщо особа вже двічі протягом року притягалася до відповідальності за подібні дії, то штраф становитиме 40800 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 10 років.