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На вулиці Тютюнників завтра відбудеться перекриття руху транспорту майже на два місяці

Соломія Головіна

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Від завтра, 3 жовтня, і до 20 листопада буде перекрито для руху транспорту на вул. Тютюнників, 2. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

З метою проведення аварійно-відновлювальних робіт підпірно-огороджувальної стінки Ліцею № 28, від завтра, 3 жовтня, з 08.00 год. і до 20.00 год. 20 листопада 2019 року буде перекрито для руху транспорту на вул. Тютюнників, 2. Роботи виконує ПП «Галицька будівельна група».

Об’їзд дороги буде здійснюватися відповідно до затвердженої тимчасової схеми організації дорожнього руху.

Ілюстрація: ЛМР

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