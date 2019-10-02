На Покрови Укрзалізниця призначила ще два додаткових потяги до Львова

Станом на 2 жовтня Укрзалізниця призначила два додаткових поїздів до Дня захисника України та Покрови Пресвятої Богородиці, які курсуватимуть до Львова. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі АТ «Укрзалізниця».

Зокрема, поїзд № 191/192 Київ — Львів курсуватиме 12 та 14 жовтня в обох напрямках. З Києва відправлення о 07:42 та прибуття до Львова о 18:13. Зі Львова поїзд вирушить о 11:54 та прибуде до Києва о 21:47.

Також поїзд № 168 Львів — Одеса вирушить у рейси 12 та 14 жовтня в обох напрямках. Відправлення зі Львова о 09:16 та прибуття до Одеси о 20:39. З Одеси поїзд відправлятиметься о 10:18 та прибуватиме до Львова о 21:05.

Квитки на поїзди можна придбати в залізничних касах та онлайн.

Нагадаємо, раніше Львівський портал повідомляв ще про два додаткові потяги, які також курсуватимуть на Покрови до Львова.