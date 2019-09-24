На Покрови Укрзалізниця призначила додаткові потяги до Львова

Станом на сьогодні, 24 вересня, Укрзалізниця призначила два додаткові поїзди до Львова з нагоди Дня захисника України та Покрови Пресвятої Богородиці. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі відомства.

До свята Укрзалізниця призначила додаткові потяги зі Львова до Одеси та з Києва до Львова, аби громадяни могли використати вихідні для подорожей.

Відтак поїзд №191/192 Київ – Львів курсуватиме 12 та 14 жовтня в обох напрямках. З Києва він відправлятиметься о 07:42 год., прибуття до Львова – о 18:13 год. Зі Львова потяг вирушить об 11:54 год. та прибуде до Києва о 21:47 год.

Поїзд №168 Львів – Одеса вирушить у рейси 12 та 14 жовтня в обох напрямках. Відправлення зі Львова заплановане о 09:16 год., а прибуття до Одеси – о 20:39 год. З Одеси потяг буде відправлятися о 10:18 год., до Львова прибуватиме о 21:05 год.

Квитки на поїзди можна придбати в залізничних касах та онлайн.