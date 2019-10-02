Львів’ян кличуть на дискусію про популізм в Україні

У четвер, 3 жовтня, у Центрі Шептицького, що на вул. Козельницькій, 2-А, відбудеться відкрита панельна дискусія на тему: «Причини та наслідки популізму». Її модеруватиме політичний аналітик Тарас Семенюк. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міської ради Львова.

Впродовж дискусії її учасники ділитимуться своїми міркуваннями про те, що таке популізм, а також чи є популізм і політика синонімами.

«Популізм в Україні: світовий тренд чи данина історичному минулому? Чи можуть популісти бути ефективним керівниками? Чи освіта і громадянська діяльність є ліками від популізму? Як релігійні спільноти можуть реагувати на популізм в контексті відділення Церкви від держави… На ці та чимало інших запитань намагатимуться знайти рішення спікери заходу», – зазначають організатори.

Учасниками дискусії є правозахисник, публіцист, міжнародний оглядач аналітик і сходознавець Андрій Бузаров; український політтехнолог та аналітик, директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов; редактор суспільно-політичного напряму радіо «UA: Українське радіо Львів» Тарас Базюк; доктор філософії, директор Інституту екуменічних студій УКУ Павло Смицнюк; український історик, богослов, доктор філософських наук, директор Східноєвропейського інституту теології Роман Соловій та інші.

Початок дискусії про популізм – о 10:00 год. у Парковій аудиторії Центру Шептицького. Участь є безкоштовною, реєстрація – за посиланням.

Захід відбувається у межах ХІІ Екуменічного соціального тижня у Львові, який триває з 2 по 4 жовтня. Із його детальною програмою можна ознайомитися тут.

Додамо, що Екуменічний соціальний тиждень (ЕСТ) – це Всеукраїнський суспільний форум, який прагне об’єднати ресурси громади, влади, соціальних організацій, церков, ЗМІ та освітян навколо вирішення актуальних проблем суспільства, базуючись на загальнолюдських цінностях та Соціальній доктрині Церкви, стимулюючи екуменічний діалог у соціальній сфері. Його організовує УКУ спільно з Львівською міськрадою, ЛОДА та низкою партнерів.