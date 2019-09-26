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Львів’ян запрошують на суспільний форум

Ольга Денисяка

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У Львові з 2 до 4 жовтня відбудеться безкоштовний Всеукраїнський суспільний форум ХІІ Екуменічний соціальний тиждень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«Наша мета – розкрити для українського суспільства роль і значення поняття «відповідальність» та навчити розуміти свій потенціал у майбутньому державотворенні через призму власного «Я» та особистої відповідальності кожного із нас», – розповіла координатор форуму Оксана Іленьків.

Програма:

2 жовтня – урочисте відкриття за участю організаторів та співорганізаторів, відкрита дискусія «Відповідальність VS Популізм»; під час якої обговорять витоки популізму та сучасні настрої в Україні та світі.

3 жовтня – панельна дискусія «Причини та наслідки популізму» – семінар Українського християнського академічного товариства (УХАТ) «Моделі єдности Київської церкви: на шляху до відновлення сопричастя»;

4 жовтня – панельна дискусія «Почуття персональної відповідальности»;

Також відбудеться благодійний аукціон витинанок «Віра в життя». Під час аукціону продаватимуть витинанки, виготовлені гостями майстер-класу, що відбувся 6 вересня. Метою благодійного заходу є об’єднання відомих жінок України задля допомоги передчасно народженим дітям у їхньому майбутньому – підтримати життя, за яке вони борються. Спільно з Львівським обласним благодійним фондом «Немовля», який опікується передчасно народженими дітьми, організатори вирішили допомогти у здійсненні мрії – подарувати їм дитинство.

Реєстрація обов’язкова.

Довідка

Екуменічний соціальний тиждень (ЕСТ) — Всеукраїнський суспільний форум, який прагне об’єднати ресурси громади, влади, соціальних організацій, Церков, ЗМІ та освітян навколо вирішення актуальних проблем суспільства, базуючись на загальнолюдських цінностях та Соціальній доктрині Церкви, стимулюючи екуменічний діалог у соціальній сфері.

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