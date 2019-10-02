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Два десятки дітей з Донбасу приїдуть до Львова на відпочинок

Наталя Дуляба

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Наступного тижня у межах культурно-патріотичного проєкту «Єдність» до Львова на відпочинок приїдуть більше двох десятків дітей, які постраждали від військових дій на Донбасі, з багатодітних родин та діти учасників АТО. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Такий культурно-патріотичний проект у Львові відбувається уже вчетверте. Для дітей, які відпочиватимуть у місті протягом 12-15 жовтня, підготували цілу пізнавальну програму.

Серед маленьких гостей – діти, які постраждали від військових дій на Сході України, діти з окупованих територій, діти з багатодітних родин, діти з інвалідністю, діти учасників АТО та діти, які перебувають у складних життєвих обставинах. Загалом приїде 23 дітей, віком 4-16 років.

«Для дітей влаштують низку екскурсій. Зокрема, центральною частиною міста, екскурсії у Майстерні шоколаду, Шевченківському гаю, артгалереї «Вишинської», музеї «Територія терору». Передбачений майстер-класи із виготовлення карамелі, мила, а також поїздка на ковзанку в King Cross Leopolis та екскурсія поїздом «Чудо-тур». А також для дітей запланований похід на вежу Ратуші», – йдеться у повідомленні.

Завдяки цьому проекту хочуть зміцнити традиційні цінності українців, об’єднати їх культурно та ментально. Організовує його Міжнародний благодійний фонд «Інститут благодійності» та Львівська міська рада.

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