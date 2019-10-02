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Де на Львівщині найбільші борги із зарплати?

Вероніка Рой

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На 1 вересня 2019 року загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам становила 43 мільйони гривень, що на 11,0% (на 5,3 млн грн) менше відносно 1 серпня. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики у Львівській області.

 

Найбільше зростання суми заборгованості з виплати заробітної плати порівняно з 1 серпня 2019 року допустили підприємства з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (на 4,8 млн грн) та будівництва (на 0,6 млн грн).

За територіальним розподілом найбільші обсяги боргів були у Львові (19,3 млн грн), Яворівському районі (6,1 млн грн), Жидачівському районі (5,6 млн грн) та Червонограді (4,4 млн грн).

Нагадаємо, раніше Львівський портал повідомляв, що у серпні на Львівщині середня зарплата зменшилася на понад 3%.

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