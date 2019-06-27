Відведення українських військ у Станиці Луганській. Волкер каже, що це хороший крок

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер привітав відведення українських військових під наглядом місії ОБСЄ у Станиці Луганській. Про це інформує УП.

«Хороший крок України у Станиці Луганській. Тепер Росія зобов’язана вжити відповідних заходів для зміцнення припинення вогню, включно з виведенням важкого озброєння і роззброєння незаконних збройних формувань», – підкреслив дипломат.

Додамо, учора, 26 червня, у пресцентрі ООС поінформували, що відповідно до рішення про розведення сил на ділянці №1 «Станиця Луганська» окремі підрозділи операції Об’єднаних сил змінили розташування власних позицій у рамках виконання раніше ухвалених Мінських домовленостей.

Спостереження за процесом розведення сил на зазначеній ділянці з обох сторін здійснюють патрулі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ упродовж декількох діб здійснюватиме постійний моніторинг стосовно виконання обома сторонами усіх заходів розведення з подальшим опублікуванням детального звіту.

Командування операції Об’єднаних сил наголошує, що українською стороною вжито усіх необхідних заходів, аби процес розведення сил і засобів на ділянці №1 «Станиця Луганська» не створював небезпеки для життя та здоров’я мирного населення по обидва боки лінії розмежування. Водночас наголошується, що процес розведення сил і засобів також не послаблює оборонні можливості наших підрозділів на визначеній ділянці.