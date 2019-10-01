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На Львівщині викрили голову тендерного комітету на хабарі у 17 тисяч євро

Вероніка Рой

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На Львівщині правоохоронці затримали голову тендерного комітету державного підприємства, який організував незаконну схему із заволодіння бюджетними коштами та отримав від підприємця неправомірну вигоду в сумі майже сімнадцять тисяч євро. «Працював» підозрюваний разом із спільником. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

«Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що у 2018-2019 роках посадовець – голова тендерного комітету, діючи за попередньою змовою з групою осіб та зловживаючи своїм службовим становищем, організував незаконну схему із заволодіння бюджетними коштами під час проведення тендерних торгів із закупівлі електричних акумуляторів. А саме – провів контрольовану закупівлю товару за кошти державного підприємства з наперед визначеним переможцем та отримав неправомірну вигоду в сумі майже сімнадцять тисяч євро від керівника приватного підприємства», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Зловмиснику, 44-річному львів’янину, повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Також поліцейські повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 – ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем)  КК України, 43-річному підприємцю – співучаснику (пособнику) скоєння цього злочину.

Суд обрав для посадовця та його пособника міру запобіжного заходу – тримання під вартою терміном на шістдесят діб з можливістю внесення застави.

Досудове розслідування триває.

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