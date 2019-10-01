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На Львівщині громаді повернули вісім гектарів земель відумерлої спадщини

Вероніка Рой

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На Львівщині громаді повернули вісім гектарів земель сільськогосподарського призначення вартістю понад 4,5 млн грн, яку визнали відумерлою спадщиною. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

 

За даними відомства, Стрийським міськрайонним судом цьогоріч у серпні задоволено три заяви органів прокуратури області щодо визнання відумерлою спадщини після смерті громадян.

Відтак три земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 8 га вартістю 4,5 млн грн передали у власність територіальній громаді Кавської сільської ради, що на Стрийщині.

«Прокурор звернувся до суду, оскільки було порушено інтереси держави внаслідок невжиття органом місцевого самоврядування заходів щодо оформлення права власності на ці земельні ділянки, що могло призвести до їх протиправного використання», – йдеться у повідомленні обласної прокуратури.

Відтак, після набрання рішеннями судів законної сили, завдяки заходам, вжитим прокуратурою на стадії їх реального виконання, 11 вересня, земельні ділянки повернуто до комунальної власності.

Відумерла спадщина в цивільному праві – майно померлого, яке не переходить до його спадкоємців. Відумерла спадщина може утворитися, якщо до дня смерті спадкодавця не виявиться спадкоємців ні згідно із законом, ні по заповіту, а також якщо жоден із спадкоємців не прийняв спадку або всі спадкоємці позбавлені спадку заповітом.

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