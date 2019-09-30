Уряд обіцяє зробити всі державні послуги електронними

Кабінет міністрів України планує за 3-5 років перевести в режим онлайн 100% усіх державних послуг. Про це йдеться у програмі дій уряду, текст якої з’явився на сайті парламенту.

«Ми плануємо провести інвентаризацію всіх послуг, що надаються державними органами громадянам та бізнесу. Частини цих послуг необхідно позбутися (в першу чергу, шляхом оптимізації реєстрів, що дозволить прибрати зайві довідки). Усі інші послуги необхідно оптимізувати та перевести онлайн», – йдеться у програмі дій уряду.

Також в Кабміні планують запустити курси підвищення цифрової освіченості українців. Їх можна буде проходити як онлайн, так й в офлайн-центрах, які збудують по всій Україні.

Раніше в уряді запустили можливість онлайн-реєстрації товариств з обмеженою відповідальністю та громадських організацій. Ще раніше в Україні запустили функцію сплати штрафів онлайн.

Нещодавно віцепрем’єр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував суцільне покриття широкосмуговим Інтернетом в Україні протягом півтора-двох років.