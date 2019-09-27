Уряд обіцяє за півтора-два роки повністю покрити Україну інтернетом

Суцільне покриття широкосмуговим Інтернетом в Україні буде реалізовано протягом півтора-двох років. Про це сьогодні, 27 вересня, повідомив, віцепрем’єр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УП.

Зараз йде процес перерозподілу частот між операторами мобільного зв’язку для звільнення діапазону, який використовується для широкосмугового доступу в Інтернет.

«Є указ президента про перерозподіл частот. Зараз відбуваються експерименти на частотах, тому що у деяких операторів є питання з приводу тих частот, які вони в рамках розподілу отримують.

На інвестиційному форумі в Маріуполі ми покажемо результат, коли пройде перерозподіл і коли покращиться Інтернет. Я думаю, що протягом півтора-двох років точно ми це все реалізуємо», – розповів Михайло Федоров.