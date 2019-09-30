Україна готова до опалювального сезону, але з енергетикою є проблеми, – Гончарук

До опалювального сезону Україна готова, а ось з енергетикою є проблеми. Про це заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час брифінгу, передає «Громадське».

«До зими ми готові. Як я вже раніше говорив, у нас своєчасно були накопичені необхідні резерви природного газу в наших сховищах. І це дає можливість спокійно дивитися на зиму. Підстав вважати, що взимку будуть якісь кризи, у мене на сьогодні немає», – заявив Гончарук.

Водночас він відзначив, що в Україні є системні проблеми у сфері енергетики.

«Якщо дивитися наперед, у нас багато системних проблем в енергетиці. Там також дуже великий відсоток зношення. Інфраструктура втрачає величезну кількість тепла. Втрати в окремих містах сягають 40%. Тому з цим потрібно боротися. Ми дуже багато втрачаємо. Дуже неощадливо з цим себе поводимо», – заявив Гончарук.

«Там же питання корупції щодо неефективного управління певними об’єктами. Про це ми окремо поговоримо», – додав він.

Нагадаємо, НАК «Нафтогаз України» запевняє, що ми маємо достатньо запасів газу на зиму. Так, запаси в українських підземних сховищах перетнули межу в 20 млрд куб. м газу.