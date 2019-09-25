Україна має достатньо запасів газу на зиму, – Коболєв

Запаси газу в українських підземних сховищах перетнули межу в 20 млрд куб. м газу. Цих запасів, як запевняє голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв, достатньо, щоб нормально перебути зиму. Про це він написав у Facebook.

За словами Андрій Коболєва, це більш ніж на 4 млрд перевищує минулорічний показник, а також є найбільшим показником за останні 9 років.

«Газу в підземці достатньо, щоб забезпечити надійну роботу ГТС та газопостачання всіх українських споживачів цієї зими, навіть якщо Росія піде на переривання транзиту через Україну. Сьогодні вже можна сказати – плани з підготовки до непростої зими нам вдалося повністю виконати. Хочу подякувати всім, хто допоміг віднайти для цього фінансові ресурси, хто забезпечив закупівлю газу та його закачування до підземних сховищ!», – наголосив голова правління НАК «Нафтогаз України».