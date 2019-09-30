У Львові оштрафували підприємця, який торгував російськими книжками

У Львові викрили підприємця, який нелегально торгував російськими книжками. За це його оштрафували майже на 42 тисячі гривень. Про це Львівському порталу повідомили у Держкомтелерадіо України.

25 вересня представники Держкомтелерадіо та СБУ Львівщини припинили незаконну реалізацію без відповідного дозволу книг, що мають походження з території Росії.

«Адміністративно-господарські санкції застосовано до суб’єкта господарювання (ФОП) Ростислава Касіяна. Книжки, які розповсюджувалися без дозвільних документів, вилучено з обігу, а на підприємця накладено штраф у розмірі 41 730 гривень», – йдеться у повідомленні.

Як додають у Держкомтелерадіо, з початку 2019 року загалом по Україні виявили 20 випадків незаконного продажу видавничої продукції, завезеної з території держави-агресора.

Нагадаємо, обмеження на продаж в Україні видавничої продукції, яка має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, ввели на початку 2017 року. Розповсюдження таких видань можливе лише за наявності відповідного дозволу.

Суб’єктів господарювання, що порушують відповідний закон, штрафують (10 мінімальних зарплат за кожен випадок такого розповсюдження, вчиненого вперше, та у розмірі 50 мінімальних зарплат за кожен наступний випадок), а саму продукцію вилучають.

Як повідомляв Львівський портал, у списку книг, які Держкомтелерадіо заборонив ввозити в Україну, – більше 300 російських видань. Під заборону потрапили й книжки колишнього прем’єра Миколи Азарова.