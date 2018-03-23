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Книги Азарова заборонили ввозити в Україну

Дарина Смеречанська

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Державний комітет телебачення і радіомовлення вніс до списку заборонених в Україні видань книги екс-прем’єра Миколи Азарова, повідомляє УП.

 

Так, поміж інших, у список заборонених в Україні видань ввійшли дві книги екс-прем’єра Миколи Азарова: “Україна на роздоріжжі. Записки прем’єр-міністра” та “Уроки майдану. Україна після перевороту”.

Також були заборонені три книги послідовника секти “Богородичний центр” Івана Блаженного: “Викриття Ялдаваофа”, “Біла Церква” і “Грааль богомилов і катарів”.

Більшість заборонених книг із списку присвячені війні на Донбасі, Євромайдану та “українським колоніям Росії” і були заборонені раніше.

Всього у списку 165 книг.

Зазначається, що зазначені видання заборонено, оскільки їх зміст спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини

Як повідомлялося, у грудні 2016 року Верховна рада ухвалила закон, який забороняє антиукраїнські книжки та має тимчасову дію – до відновлення дипломатичних стосунків із Росією та повернення тимчасово окупованих територій.

Законом передбачається, що розповсюдження видавничої продукції, що має походження (виготовлена) та ввозиться з території Росії, тимчасово окупованої території України, без наявності відповідного дозволу штрафуватимуть.

Розмір санкції ­– 10 мінімальних заробітних плат за кожен випадок такого розповсюдження, вчиненого вперше, та 5 мінімальних заробітних плат за кожен наступний випадок такого розповсюдження.

 

 

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