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У кожній області України відкриють офіси євроінтеграції

Соломія Головіна

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Кабінет міністрів протягом наступних п’яти років планує відкрити офісів євроінтеграції в усіх областях України, з першочерговим фокусом на південних та східних. Про це йдеться у Програмі діяльності Кабінету міністрів України, інформує «Укрінформ».

 

«Уряд забезпечить створення в усіх областях України офісів євроінтеграції, з першочерговим фокусом на південних та східних областях, з метою наближення можливостей євроінтеграції до громадян та бізнесу у регіонах. Це буде досягнуто, насамперед, шляхом сприяння розвитку культурних та освітніх проєктів, бізнес-контактів, а також економіки та інфраструктури із залученням інвестицій та фінансової допомоги ЄС», – зазначається в документі.

У Кабінеті міністрів розраховують, що фокус на регіоналізації євроінтеграції дасть змогу спрямувати додаткові ресурси в області та громади, щоб мешканці регіонів безпосередньо відчували користь для них курсу України на інтеграцію до ЄС.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів напередодні, 29 вересня, схвалив Програму діяльності уряду та зареєстрував її у парламенті.

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