ОСТАННІ НОВИНИ

1 жовтня у двох районах Львова не буде води. Перелік вулиць

Наталя Дуляба

|

Через встановлення запірної арматури на вул. Під Дубом – Джерельній у вівторок, 1 жовтня, деяким мешканцям Галицького і Шевченківського районів вимкнуть воду. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

 

Відтак завтра з 09:00 до 20:00 год. води не матимуть мешканці таких вулиць:

  • вул. Базарна
  • вул. Балабана
  • вул. Під Дубом
  • вул. Джерельна
  • вул. Хімічна
  • вул. Бальзака
  • вул. Єрошенка (Спорткомплекс)
  • вул. Клепарівська
  • вул. Батуринська
  • вул. Грекова
  • вул. Ветеранів
  • вул. Водна
  • вул. Броварна
  • вул. Крехівська
  • вул. Леонтовича
  • вул. Раппопорта
  • вул. А. Кучера
  • вул. Хорватська
  • вул. Золота
  • вул. Єрошенка
  • вул. Пстрака
  • вул. Кортумівка
  • вул. Шевченка (№2-62; №1-5).

ЛМКП «Львівводоканал» просить львів’ян створити необхідний запас води та просить вибачити за тимчасові незручності, пов’язані з виконанням необхідних робіт.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Те, що нас єднає: як міська спортивна подія перетворилася на національний мегапроєкт
Ольга ФУЧИК
Те, що нас єднає: як міська спортивна подія перетворилася на національний мегапроєкт

Багаторічний лідер вітчизняного ринку роздрібної торгівлі «АТБ-Маркет» на власному прикладі довів, що соціальна відповід...

Теорія та практика ритейлу: насамперед – суворе дотримання стандартів
Анастасія ПИЖ
Теорія та практика ритейлу: насамперед – суворе дотримання стандартів

За європейським зразком, хоча й з невеличкою поправкою на українські реалії, реалізує стратегію динамічного розвитку баг...

Зробити українську пісню трендом. Місія можлива
Вероніка РОЙ, Наталя ДУЛЯБА
Зробити українську пісню трендом. Місія можлива

Пісня – це наш генетичний код, а українці – співоча нація, яка завжди була багатою на яскраві голоси. Про це ми не раз ч...

Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?
Наталя ДУЛЯБА
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?

Нещодавно у Львові виник скандал довкола запланованого будівництва готелю-свічки на території Парку культури. І дискусія...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...