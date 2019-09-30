1 жовтня у двох районах Львова не буде води. Перелік вулиць

Через встановлення запірної арматури на вул. Під Дубом – Джерельній у вівторок, 1 жовтня, деяким мешканцям Галицького і Шевченківського районів вимкнуть воду. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.
Відтак завтра з 09:00 до 20:00 год. води не матимуть мешканці таких вулиць:
- вул. Базарна
- вул. Балабана
- вул. Під Дубом
- вул. Джерельна
- вул. Хімічна
- вул. Бальзака
- вул. Єрошенка (Спорткомплекс)
- вул. Клепарівська
- вул. Батуринська
- вул. Грекова
- вул. Ветеранів
- вул. Водна
- вул. Броварна
- вул. Крехівська
- вул. Леонтовича
- вул. Раппопорта
- вул. А. Кучера
- вул. Хорватська
- вул. Золота
- вул. Єрошенка
- вул. Пстрака
- вул. Кортумівка
- вул. Шевченка (№2-62; №1-5).
ЛМКП «Львівводоканал» просить львів’ян створити необхідний запас води та просить вибачити за тимчасові незручності, пов’язані з виконанням необхідних робіт.
Наталя Дуляба