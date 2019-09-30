1 жовтня у двох районах Львова не буде води. Перелік вулиць

Через встановлення запірної арматури на вул. Під Дубом – Джерельній у вівторок, 1 жовтня, деяким мешканцям Галицького і Шевченківського районів вимкнуть воду. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Відтак завтра з 09:00 до 20:00 год. води не матимуть мешканці таких вулиць:

вул. Базарна

вул. Балабана

вул. Під Дубом

вул. Джерельна

вул. Хімічна

вул. Бальзака

вул. Єрошенка (Спорткомплекс)

вул. Клепарівська

вул. Батуринська

вул. Грекова

вул. Ветеранів

вул. Водна

вул. Броварна

вул. Крехівська

вул. Леонтовича

вул. Раппопорта

вул. А. Кучера

вул. Хорватська

вул. Золота

вул. Єрошенка

вул. Пстрака

вул. Кортумівка

вул. Шевченка (№2-62; №1-5).

ЛМКП «Львівводоканал» просить львів’ян створити необхідний запас води та просить вибачити за тимчасові незручності, пов’язані з виконанням необхідних робіт.