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Зі станції у Золочеві у космос відправили дитячі мрії, оцифровані у сигнал

Наталя Дуляба

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У суботу, 28 вересня, зі станції у Золочеві запустили у космос сигнал зі 100 000 дитячих мрій. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

У космос полетіли оцифровані у сигнал мрії українських дітей. Для цього упродовж року у всіх містах України збирали малюнки під час спеціального арт-марафону #моядитячамрія.

У малюнках діти показували, що мріють про мир, про сім’ю, повернення додому, про те, аби бути здоровими, зіграти у футбол із марсіанами, покатати маму в космос, стати котом, відростити хвіст русалки, винайти нові джерела енергії, навчитися літати, зупиняти час, відкрити портал щастя, побувати в чарівному лісі, а також про те, щоб не вмирали тварини.

«Мрії українських дітей полетіли до зірок зі шкидкістю майже 3 мільйони метрів на секунду і подолають відстань близько 400 трильйонів кілометрів», – йдеться у повідомленні.

Також на космічній станції у Золочеві для дітлахів провели пізнавальний урок, під час якого продемонстрували, як працює Центр космічних досліджень і зв’язку.

Фото: ЛОДА

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