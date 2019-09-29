У жовтні на українців чекають «затяжні» вихідні

У жовтні на українців чекають цілих дев’ять вихідних. Другий місяць осені принесе один додатковий вихідний на День захисника України, 14 жовтня. Про це пише Уніан, передає Львівський портал.

Так, День захисника України цьогоріч припадає на понеділок, тому українці відпочиватимуть три дні поспіль – 12, 13 і 14 жовтня. У православному календарі це теж велике свято – Покрова Пресвятої Богородиці.

Всього в жовтні 31 день, серед них – дев’ять вихідних і 22 робочих.

Львівський портал також писав, що на Новорічно-різдвяні свята 2019/2020 українці відпочиватимуть вісім днів. Із детальним переліком вихідних можна ознайомитися тут.