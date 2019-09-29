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У День музики Львівська філармонія запрошує на безкоштовний концерт

Наталя Дуляба

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1 жовтня, у Міжнародний день музики, у Львівській національній філармонії відбудеться безкоштовний концерт-лекція «Звуки Львова», присвячений творчості американського композитора Філіпа Ґласса. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

 

«Проект «Звуки Львова» продовжує серію концертів-лекцій у Львівській національній філармонії. Цього разу слухатимемо геніальну музику Філіпа Ґласса – американського композитора. Його твори прозвучать на органі, фортепіано та флейті Пана», – розповідають організатори.

На органі гратиме Олена Мацелюх, на флейті Пана – Ігор Мацелюх, а на фортепіано – Меланія Макаревич. Концерт супроводжуватиметься лекцією від музикознавця Богдана Котюка. Початок – о 19:00 год. Вхід – вільний.

Більше деталей про музичну подію можна знайти за цим посиланням.

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