На Левандівці спіймали продавчиню фальсифікованого алкоголю

Сьогодні, 29 вересня, на вулиці Широкій, що на Левандівці, правоохоронці затримали 33-річну львів’янку із двома пакетами, заповненими пляшками з фальсифікованим алкоголем. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

На продавчиню фальсифікованого алкоголю інспекторам поскаржився небайдужий чоловік. Прибувши на місце, екіпаж виявив жінку із двома пакетами, у яких були пластикові та скляні пляшки, наповнені прозорою та коричневою рідинами.

«33-річна львів’янка почала заперечувати свою причетність до цих пакетів… Доказів, що вона справді продає алкоголь не було, і з заявами ніхто не звертався. Поміж тим жінка розповіла, що заробляє за день 300-400 гривень, а на реалізацію цю продукцію їй дає знайомий», – йдеться у повідомленні.

Патрульні передали громадянку працівникам Залізничного відділу поліції.