Міносвіти хоче змінити систему фінансування вишів

Міністерство освіти та науки планує перейти до фінансування українських вишів на основі низки показників якості. Про це заявила його очільниця Ганна Новосад, пише Укрінформ.

«Ми хочемо, щоб кошти йшли в найкращі університети. Державне замовлення – це той рудимент, який нам залишився після радянської планової економіки. Ми маємо розуміти, що ми як держава вже не можемо спланувати, скільки через 5 чи 6 років нам необхідно буде економістів, юристів, інших професій. Тому ми хочемо перейти до іншого фінансування, яке буде засноване на принципі так званих показників якості. Ми хочемо весь той об’єм коштів, які є, спрямувати на кращі університети за певними критеріями. Один із них –працевлаштування випускників. Ми хочемо зрозуміти, які університети роблять так, щоб їхні випускники отримали найкраще місце, і хочемо винагороджувати більшою кількістю грошей тих, хто насправді на це спроможний», – сказала Ганна Новосад.

Також МОН планує переглянути систему оплати праці викладачів вишів. За словами Новосад, кращі педагоги повинні отримувати гідну платню.

«Зараз ми живемо за принципами «зрівнялівки», є тарифна сітка, низка актів, за якими вираховують заробітну плату викладача, відносно кількості студентів, що не дає викладачу можливості відраховувати або ставити негативні оцінки неуспішним студентам. Ми хочемо зробити так, щоб університети, маючи свої кошти, були автономними в тому, як вони винагороджують своїх викладачів, і мали можливість винагороджувати кращих», – пояснила вона.

Ганна Новосад зауважила, що міністерство напрацьовує й інші критерії, за якими буде розподілятися фінансування серед вишів. Наразі МОН готує зміни до закону «Про вищу освіту», «Про державне замовлення», низки інших законодавчих актів та бюджетного кодексу. Напрацьовані пропозиції планують представити до кінця 2019 року.

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