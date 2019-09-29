Мешканців Львівщини попереджають про грози і сильний вітер

В понеділок, 30 вересня, у Львові та області синоптики прогнозують короткочасні дощі, місцями грози та сильний вітер. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

«30 вересня погоду визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону, що зміщується з Данії на Польщу», – йдеться у повідомленні.

Відтак температура вночі становитиме 9-14 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до максимальної позначки +23°С. Вдень пройдуть короткочасні дощі, місцями – зливи та грози. Вітер південно-західний, 9-14 м/с, вранці та вдень пориви до 17-22 м/с.

Хмарно з проясненням.

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Додамо, що 30 вересня віряни святкують День Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії. З давніх-давен у цей день люди спостерігали за журавлями: якщо вони полетять, то вже на Покрову (14 жовтня) буде мороз, а якщо ні, то зима буде пізньою.

Також у народі кажуть: якщо 30 вересня пронесеться грім, то це означає, що осінь триватиме довго і буде теплою. Якщо ж піде дощ, можна очікувати ранньої весни наступного року.