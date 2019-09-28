Співак Олег Винник заперечив, що в Криму гинули українські військові

Український співак Олег Винник, який нещодавно долучився до російської пропагандистської акції «Всеммир», заявив, що в Криму не гинули українські військові. Про це йдеться у сюжеті «Вікон», передає Львівський портал.

«Коли ми сьогодні робимо акцент “Росія – Україна”, це заважає справам мирним. Мені здається, ми маємо думати сьогодні про мир, а не шукати якісь підводні камені, засуджувати когось», – сказав Олег Винник.

На запитання журналістки про те, чий Крим, співак відповів: «Я не буду сьогодні нічого ділити і казати, чий Крим. Мені здається, що сьогодні говорити про це вже не те, що… Я би сказав непотрібно. Це нічого не дає. Коли ти кричиш “Крим наш”, а він сьогодні не наш, це факт. І ми всі будемо крищати, що він – наш? Ми нічого не вирішуєм».

«І якщо бути конкретно відвертим, за Крим не загинув ні один солдат. Ні один», – наголосив Винник.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> Зазначимо, що на початку 2014 року серед українських військових в Криму було двоє загиблих. Вони втратили своє життя від рук російських заграбників. Сталося це саме під час вторгнення.

«Я не вважаю, що Крим забрали і що він дорожчий за все інше. За життя, за долі наших людей, українців, співвітчизників. Десятки тисяч людей загинули в цій не зрозумілій війні, як на мене, яка називається АТО», – додав виконавець.

Як пише Експресо, першим убитим у Криму був український військовослужбовець, прапорщик ЗСУ Кокурін Сергій Вікторович. Його 18 березня 2014 російські окупанти вбили під час штурму фотограметричного центру Управління центрального військово-топографічного та навігаційного ГУ ВСУ в Сімферополі. Чоловік загинув від прямого влучення у ділянку серця.

6 квітня 2014 року в смт Новофедорівка двома пострілами впритул з автомата Калашнікова застрелили військовослужбовця в/ч 1100 майор Станіслава Карачевського. Сталося це в офіцерському гуртожитку. Чоловіка вбив російський військовий, молодший сержант Зайцев Є.С.

Як повідомляв Львівський портал, після участі в російському проєкті «Всеммир» Олег Винник потрапив до бази даних «Миротворця».