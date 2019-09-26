Винник приєднався до прихильників Путіна в акції «за мир»

Російська музична група МИР 519 розпочала акцію під назвою ВСЕММИР. До проекту також приєднався український популярний співак Олег Винник, який закликав до миру із російськими зірками, які публічно підтримують агресію Росії проти України, зокрема анексію українського півострова Крим, повідомляє НВ.

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Проект буцімто був створений з метою «закликати людей до мирного співіснування». До нього приєдналися багато російських зірок, серед яких чимало прихильників політики президента РФ Володимира Путіна.

До так званої акції за мир приєднався й наш Олег Винник, який бажає усім миру.

«Я не хочу, щоб батьки оплакували своїх дітей. Я не хочу, щоб молоді дружини ставали вдовами і я не хочу, щоб страждали діти. Давайте не забувати, ми прийшли в цей світ, щоб навчитися любити, а не забирати життя один одного. Усім мир, всем мир », – каже в ролику Винник.

Також до акції приєдналися російський журналіст Володимир Познер, співачка Валерія, продюсер Ігор Крутий, виконавці Дмитро Маліков, Володимир Пресняков, Денис Клявер, актори Нона Гришаєва, Максим Аверін та інші. Більшість з них публічно підтримували анексію Криму Росією. А Познер, Валерія і мати Преснякова внесені в Миротворець.

У кліпі, куди також потрапив Олег Винник, співають, що брати не розділяються і не підведуть…

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Участь співака Олега Винника у російському проєкті “ВСЕММИР” не суперечить життєвій та патріотичній позиції артиста. Про це йдеться у офіційній відповіді пресслужби Олега Винника на запит Укрінформу.