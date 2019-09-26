ОСТАННІ НОВИНИ

Винник приєднався до прихильників Путіна в акції «за мир»

Андрій Котенський

|

Російська музична група МИР 519 розпочала акцію під назвою ВСЕММИР. До проекту також приєднався український популярний співак Олег Винник, який закликав до миру із російськими зірками, які публічно підтримують агресію Росії проти України, зокрема анексію українського півострова Крим, повідомляє НВ.

Проект буцімто був створений з метою «закликати людей до мирного співіснування». До нього приєдналися багато російських зірок, серед яких чимало прихильників політики президента РФ Володимира Путіна.

До так званої акції за мир приєднався й наш Олег Винник, який бажає усім миру.

«Я не хочу, щоб батьки оплакували своїх дітей. Я не хочу, щоб молоді дружини ставали вдовами і я не хочу, щоб страждали діти. Давайте не забувати, ми прийшли в цей світ, щоб навчитися любити, а не забирати життя один одного. Усім мир, всем мир », – каже в ролику Винник.

Також до акції приєдналися російський журналіст Володимир Познер, співачка Валерія, продюсер Ігор Крутий, виконавці Дмитро Маліков, Володимир Пресняков, Денис Клявер, актори Нона Гришаєва, Максим Аверін та інші. Більшість з них публічно підтримували анексію Криму Росією. А Познер, Валерія і мати Преснякова внесені в Миротворець.

У кліпі, куди також потрапив Олег Винник, співають, що брати не розділяються і не підведуть…

Участь співака Олега Винника у російському проєкті “ВСЕММИР” не суперечить життєвій та патріотичній позиції артиста. Про це йдеться у офіційній відповіді пресслужби Олега Винника на запит Укрінформу.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Те, що нас єднає: як міська спортивна подія перетворилася на національний мегапроєкт
Ольга ФУЧИК
Те, що нас єднає: як міська спортивна подія перетворилася на національний мегапроєкт

Багаторічний лідер вітчизняного ринку роздрібної торгівлі «АТБ-Маркет» на власному прикладі довів, що соціальна відповід...

Теорія та практика ритейлу: насамперед – суворе дотримання стандартів
Анастасія ПИЖ
Теорія та практика ритейлу: насамперед – суворе дотримання стандартів

За європейським зразком, хоча й з невеличкою поправкою на українські реалії, реалізує стратегію динамічного розвитку баг...

Зробити українську пісню трендом. Місія можлива
Вероніка РОЙ, Наталя ДУЛЯБА
Зробити українську пісню трендом. Місія можлива

Пісня – це наш генетичний код, а українці – співоча нація, яка завжди була багатою на яскраві голоси. Про це ми не раз ч...

Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?
Наталя ДУЛЯБА
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?

Нещодавно у Львові виник скандал довкола запланованого будівництва готелю-свічки на території Парку культури. І дискусія...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...