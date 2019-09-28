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Із затонулого в океані судна врятували двох українців

Наталя Дуляба

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Із затонулого в Атлантичному океані судна «Bourbon Rhode» вдалося врятувати трьох членів екіпажу, двоє із яких – громадяни України. Про це пише УП, передає Львівський портал.

 

«За інформацією судновласника, коли судно тонуло, то з нього рятувалися чотирма плотами. Наразі один пліт знайшли. Врятовано троє людей, двоє з них – громадяни України. Пошуково-рятувальна операція триває», – розповів заступник директора департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.

За даними джерел УП, на кораблі перебувало близько десятка українців.

Як повідомляв Львівський портал, сьогодні стало відомо, що 26 вересня в Атлантичному океані внаслідок шторму зникло судно «Bourbon Rhode», серед членів екіпажу якого були українці.

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