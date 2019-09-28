В Атлантичному океані зникло судно з українцями

В Атлантичному океані внаслідок шторму зникло судно «Bourbon Rhode», серед членів екіпажу якого були громадяни України. Пошукова операція триває. Про це пише УП, передає Львівський портал.

«26 вересня в Атлантичному океані на відстані близько 1200 морських миль від Мартініки (заморський департамент Франції) внаслідок шторму зникло судно “Bourbon Rhode”, серед членів екіпажу якого були громадяни України. Пошукову операцію проводить Maritime Rescue and Coordination Centrе Fort De France (MRCC)», – розповів заступник директора департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.

Департамент консульської служби підтримує оперативний зв’язок із представником судновласника та регіональним центром MRCC. Консул України у Франції встановив зв’язок з офісом компанії судновласника.

Консульська служба контактує з профспілкою морських працівників України, які своєю чергою наразі спілкуються з такою ж організацією у Франції.

За даними джерел УП, на судні перебувало близько десятка українців.