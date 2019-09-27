Завтра на вулиці Чупринки закриють рух транспорту: схема об'їзду

У Львові 28-29 вересня буде перекрито рух транспорту на вул. Генерала Т. Чупринки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, з 07.00 год. 28 вересня і до 22.00 год. 29 вересня 2019 року буде перекрито рух транспорту на вул. Генерала Т. Чупринки на ділянці від вул. І. Горбачевського до вул. Моршинської. Трамвай № 2 не курсуватиме 28 вересня.

Із метою проведення робіт з благоустрою, з 07.00 год. 28 вересня і до 22.00 год. 29 вересня 2019 року буде перекрито рух транспорту на вул. Генерала Т. Чупринки, на ділянці від вул. І. Горбачевського до вул. Моршинської.

Роботи виконує ТзОВ «Альтбуд-ЛВ» на замовлення Франківської РА.

Об’їзд здійснюватиметься відповідно до розробленої тимчасової схеми організації дорожнього руху.

Також додамо, що трамвайний маршрут № 2 не курсуватиме 28 вересня, оскільки безпосередні ремонтні роботи проводитимуть у зоні трамвайної колії та контактної мережі із залученням відповідної техніки.

«Просимо наших пасажирів врахувати цю інформацію та наперед запланувати маршрути своїх поїздок на суботу», – повідомив начальник відділу інформації та зв’язків з громадськістю ЛКП «Львівелектротранс» Іван Бондар.