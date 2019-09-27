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Завтра у Львові не курсуватимуть трамваї маршруту №2

Соломія Головіна

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У суботу, 28 вересня, не курсуватимуть трамваї маршруту №2. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛКП «Львівелектротранс».

 

У зв’язку із влаштуванням виїзду на вулиці Генерала Чупринки, 59 разом із ремонтом двору і внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, у суботу 28 вересня, не курсуватиме трамвайний маршрут №2. Проведення робіт погоджено із Франківською районною адміністрацією.

«Трамвайний маршрут №2 не курсуватиме, оскільки безпосередні ремонтні роботи проводитимуть у зоні трамвайної колії та контактної мережі із залученням відповідної техніки. Просимо наших пасажирів врахувати цю інформацію та наперед запланувати маршрути своїх поїздок на суботу 28 вересня»,  – зазначив начальник відділу інформації та зв’язків з громадськістю ЛКП «Львівелектротранс» Іван Бондар.

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