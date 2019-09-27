У Львові для безхатченків знову влаштували «день лазні»

Сьогодні, 27 вересня, відбувся другий організований захід з надання санітарно-гігієнічних та інших послуг бездомним людям у «Домі милосердя», що на вул. Мазепи, 48. У події взяли участь близько 30 безхатченків . Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Зокрема, сьогодні під час заходу безпритульні змогли не лише помитися, а й отримати низку інших послуг — їм запропонували чистий одяг та перукарські послуги. Крім того, кожен, за необхідності, зміг отримати консультацію юриста, психолога та соціального працівника. Також усім бездомним запропонували скористатися можливістю отримати первинний фаховий медичний огляд. По завершенні усіх процедур відбулася спільна трапеза.

В місті щоденно помитися можна в кількох місцях:

В Центрі обліку та нічного перебування бездомних осіб по вул. Кирилівська, 3а (бічна Шевченка) – тел.: 2331049. Тут також працює відділення нічного перебування, в якому особи можуть залишитися на нічліг, отримати теплий одяг, санітарно-гігієнічні послуги, послуги з реєстрації, а також першу медичну допомогу.

У «Домі милосердя», що на вул. Мазепи, 48, Релігійної Місії «Карітас-Спес» Львівської Архідієцезії Римо-Католицької Церкви, яким опікується Згромадження Братів Альбертинців.

Нагадаємо, 20 серпня відбувся перший такий захід з надання комплексу санітарно-гігієнічних та інших послуг бездомним людям.

ДЕ ПОЇСТИ?

ДЕНЬ ЧАС АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЯ Понеділок 12:00 вул. Б. Хмельницького, 189а Згромадження монастирів «Мілес ЄЗУ» УГКЦ 14:00 вул. Мазепи, 48 «Дім милосердя» Згромадження братів Альбертинців РКЦ 19:00 біля Храму Свв. Ольги і Єлизавети (пл. Кропивницького) Молодіжна християнська спільнота «Надія є» 16:00 Монастир св. Альфонса (вул. Замарстинівська, 225) Харчування, допомога з ліками, за можливості- інші потреби Вівторок 13:00 вул. Симоненка, 5а Парафіяльне кафе «Витанія» 14:00 біля Головного залізничного вокзалу (пл. Двірцева, 1) ГО «Незалежність — Львів» 14:00 вул. Мазепи, 48 «Дім милосердя» Згромадження братів Альбертинців РКЦ 15:00 біля кінотеатру «Супутник» (вул. Повітряна, 20) ГО «Вектор допомоги» Середа 12:00 вул. Б. Хмельницького, 189а Згромадження монастирів «Мілес ЄЗУ» УГКЦ 12:00 біля Головного залізничного вокзалу (пл. Двірцева, 1) ГО «Незалежність — Львів» 13:00 біля кінотеатру «Сокіл» (вул. В. Великого, 14а) ГО «Вектор допомоги» 14:00 вул. Мазепи, 48 «Дім милосердя» Згромадження братів Альбертинців РКЦ Четвер 14:00 у сквері «На валах» біля Порохової вежі (вул. Підвальна, 4) ЛМГО «Спільнота взаємодопомоги «Оселя» 14:00 біля Головного залізничного вокзалу (пл. Двірцева, 1) ГО «Незалежність — Львів» 14:00 вул. Мазепи, 48 Згромадження братів Альбертинців РКЦ П’ятниця 12:00 вул. Б. Хмельницького, 189а Згромадження монастирів «Мілес ЄЗУ» УГКЦ 13:00 у сквері Івана Павла ІІ біля Храму Різдва Пресвятої Богородиці (Сихів, вул. Івана Павла, 2) БФ «Там де живе надія» 14:00 біля Головного залізничного вокзалу (пл. Двірцева, 1) ГО «Незалежність — Львів» 17:00 біля старого терміналу аеропорту (вул. Любінська, 168) Церква «Послання надії» Субота 14:00 вул. Мазепи, 48 «Дім милосердя» Згромадження братів Альбертинців РКЦ 14:00 біля Головного залізничного вокзалу (пл. Двірцева, 1) ГО «Незалежність — Львів»

ДЕ ОТРИМАТИ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ПОСЛУГИ?

ДЕНЬ ЧАС АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЯ Понеділок-п’ятниця 09:00−18:00 м. Львів, вул. Кирилівська, 3-а Центр обліку та нічного перебування бездомних осіб Понеділок вівторок-п’ятниця 11:00−16:00 09:00−16:00 м. Винники-Львів, вул. Винниченка, 3 ЛМГО «Спільнота взаємодопомоги «Оселя» Щодня (понеділок, середа, четвер — чоловіки; вівторок, субота — жінки) 09:00- 12:00 м. Львів, вул. Мазепи, 48 «Дім милосердя» Згромадження братів Альбертинців РКЦ

Фото: ЛМР