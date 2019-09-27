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Львівелектротранс закликає мешканців не гуляти по трамвайних коліях, особливо – в туманну погоду

Соломія Головіна

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ЛКП «Львівелектротранс» звернулося до мешканців міста з проханням не використовувати трамвайні колії для пішохідних прогулянок: це не лише сповільнює рух громадського транспорту, а й дуже небезпечно. Про це мовиться на Facebook-сторінці підприємства.

 

«Водій трамвая сфотографував ранкові прогулянки мешканців Сихова у туманну погоду та на відокремленій колії, що передбачає швидкісний рух. Дивимося на це фото і звертаємось до мешканців міста з проханням не використовувати такі ділянки для пішохідних прогулянок. Це не лише сповільнює рух громадського транспорту, а й дуже небезпечно для життя», – мовиться у повідомленні підприємства.

Як повідомляв Львівський портал, 25 вересня на проспекті Червоної Калини трамвай №8 збив чоловіка.

Фото: Львівелектротранс

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