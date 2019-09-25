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На проспекті Червоної Калини трамвай збив пішохода

Вероніка Рой

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Сьогодні, 25 вересня, близько 9:30 год. у Львові на проспекті Червоної Калини трамвай №8 збив чоловіка. У зв’язку з ДТП трамваї № 4 і № 8 курсують лише до Академії мистецтв.

 

Як інформує пресслужба ГУНП у Львівській області, чоловік доставлений у лікарню, де медики встановлюють йому діагноз. На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомляє пресслужба мерії Львова з посиланням на речника ЛКП «Львівелектротранс» Івана Бондара, трамваї № 4 і № 8 курсують до Академії Мистецтв.

«У зв’язку із ДТП на пр. Червоної Калини (Ринок «Шувар»), трамваї № 4 і № 8 курсують до Академії Мистецтв. На місці пригоди працює поліція та служба безпеки руху ЛКП «Львівелектротранс». Причини ДТП з’ясовуються. Прогнозований час відновлення руху трамваїв — за 2 години», — повідомив Іван Бондар.

Нагадаємо, вчора на проспекті Червоної Калини сталася ДТП за участі трамвая та автомобіля. У зв’язку цим також були проблеми з рухом електротранспорту на Сихові.

Фото: Ігоря Зінкевича

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