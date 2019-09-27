Із аеропорту у Львові евакуювали майже пів тисячі людей. Замінування виявилось фейковим

Правоохоронні органи перевірили приміщення Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького та прилеглу територію і не виявили вибухонебезпечних предметів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Зауважимо, що сьогодні, 27 вересня, на електронну пошту поліції надійшла інформація про замінування львівського летовища.

За вказаною у повідомленні адресою працювали слідчо-оперативна група, експерти-вибухотехніки, кінологи та фахівці інших служб. З аеропорту було евакуйовано 480 пасажирів та працівників.

Правоохоронці обстежили приміщення та прилеглу територію – вибухонебезпечних та підозрілих предметів не виявлено.

Вживаються заходи для встановлення особи, що надала неправдиве повідомлення, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.