ОСТАННІ НОВИНИ

Із аеропорту у Львові евакуювали майже пів тисячі людей. Замінування виявилось фейковим

Соломія Головіна

|

Правоохоронні органи перевірили приміщення Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького та прилеглу територію і не виявили вибухонебезпечних предметів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Зауважимо, що сьогодні, 27 вересня, на електронну пошту поліції надійшла інформація про замінування львівського летовища.

За вказаною у повідомленні адресою працювали слідчо-оперативна група, експерти-вибухотехніки, кінологи та фахівці інших служб.  З аеропорту було евакуйовано 480 пасажирів та працівників.

Правоохоронці обстежили приміщення та прилеглу територію – вибухонебезпечних та підозрілих предметів не виявлено.

Вживаються заходи для встановлення особи, що надала неправдиве повідомлення, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Те, що нас єднає: як міська спортивна подія перетворилася на національний мегапроєкт
Ольга ФУЧИК
Те, що нас єднає: як міська спортивна подія перетворилася на національний мегапроєкт

Багаторічний лідер вітчизняного ринку роздрібної торгівлі «АТБ-Маркет» на власному прикладі довів, що соціальна відповід...

Теорія та практика ритейлу: насамперед – суворе дотримання стандартів
Анастасія ПИЖ
Теорія та практика ритейлу: насамперед – суворе дотримання стандартів

За європейським зразком, хоча й з невеличкою поправкою на українські реалії, реалізує стратегію динамічного розвитку баг...

Зробити українську пісню трендом. Місія можлива
Вероніка РОЙ, Наталя ДУЛЯБА
Зробити українську пісню трендом. Місія можлива

Пісня – це наш генетичний код, а українці – співоча нація, яка завжди була багатою на яскраві голоси. Про це ми не раз ч...

Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?
Наталя ДУЛЯБА
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?

Нещодавно у Львові виник скандал довкола запланованого будівництва готелю-свічки на території Парку культури. І дискусія...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...