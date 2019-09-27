У Львові «замінували» аеропорт

У Львові правоохоронні органи перевіряють повідомлення про замінування Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції області.

Повідомлення про замінування надійшло сьогодні, 27 вересня, на електронну пошту поліції.

За вказаною у повідомленні адресою виїхали слідчо-оперативна група, експерти-вибухотехніки, кінологи та фахівці інших служб. Правоохоронці обстежують приміщення аеропорту та прилеглу територію.

Поліцейські вживають заходів для встановлення особи, що надала повідомлення, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Фото: Facebook/Ігор Зінкевич