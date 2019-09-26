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Нацрада позбавила ліцензії телеканал «112 Україна»

Вероніка Рой

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Національна рада з питань телебачення і радіомовлення сьогодні, 26 вересня, під час засідання позбавила телеканал «112 Україна»  цифрових ліцензій на мовлення. Про це йдеться на сайті 112 канал.

 

Однак, як йдеться їх у повідомленні, канал продовжує мовлення і доступний на супутнику, в кабельних мережах і в інтернеті.

Як пише Громадське, зачитуючи проєкт рішення, член Нацради Сергій Костинский, заявив, що «112 Україна» систематично порушував умови ліцензії та отримав кілька попереджень. У продовженні ліцензії Нацрада відмовила у зв’язку з тим, що телеканал не усунув порушення з 2014 року.

Як повідомляв Львівський портал, громадсько-політична організація «Вільні люди» нещодавно заявила, що телеканали «112» та «NewsOne» є явними рупорами країни-агресора в Україні. «Фактичним власником телеканалу «112» є проросійський політик, кум Путіна – Віктор Медведчук (номінально належить німецькому підприємцю з провінції). Власником телеканалу «NewsOne» є соратник Медведчука, народний депутат від «Опозиційного блоку» Тарас Козак», – наголошували в організації. Раніше Нацрада пояснювала, чому не може позбавити телеканал «NewsOne» ліцензії на мовлення.

У червні цього року львів’янин Тарас Козак також став новим і одноосібним власником медіахолдингу ZIK – компаній «Міст ТБ» і «ТРК «Нові комунікації». Відтак у медіаактиві Козака тепер три канали: «112 Україна», NewsOne і ZIK.

 

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