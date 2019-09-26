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На Львівщині планують відкрити ще один завод із виробництва автомобільних деталей

Наталя Дуляба

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Німецька компанія, яка виготовляє автомобільні комплектуючі, у 2020 році хоче відкрити на території Львівщини своє виробництво. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

У Львівській ОДА поки що не уточнюють, яка саме компанія збирається відкрити в області нове виробництво. Відомо, що вона є з Німеччини і виготовляє автомобільні комплектуючі. Кілька років тому підприємство відкрило філіали в сусідній Румунії та ще в кількох країнах, а тепер планує інвестувати у Львівщину.

«Кілька років тому ми відкрили виробництво у Румунії, Філіппінах та Індонезії. Компанія розвивається динамічно, тож постала необхідність відкриття ще одної точки виробничих потужностей. Львівщина логістично розташована дуже зручно. Окрім того, ми поінформовані про високий рівень професіоналізму місцевих кадрів. Сподіваємось із наступного року запустити повноцінне виробництво», – наголосив представник компанії.

Відтак представники інвестора обговорили з керівництвом ЛОДА найкращі локації для зведення заводу та нюанси митного законодавства України.

Зазначимо, на території Львівської області вже кілька років поспіль працюють потужні заводи з іноземним капіталом, що виготовляють автомобільні комплектуючі: Fujikura (виробляє електричне обладнання для авто), «Бадер Україна» (комплектуючі для Audi та BMW), «Електроконтакт Україна» (кабелі до BMW).

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