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На Яворівщині відкрили ще один завод «Бадер Україна»

Юлія Шпак

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Cьогодні, 7 червня, у селі Кожичі Яворівського району відкрили нові виробничі потужності компанії ТзОВ «Бадер Україна». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Основний вид діяльності підприємства – виробництво шкіри та шкіряних виробів, їх переробка, виробництво шкіряних елементів та пошиття шкіряних сидінь для автомобілів АУДІ та БМВ. Відтак, з метою розширення фабрики запустили новий цех з пошиття чохлів.

«Ми всі сьогодні побачили високотехнологічну і високоінтелектуальне виробництво, де люди мають комфортні умови праці, відповідний заробіток. Це високотехнологічне виробництво, яке задовольняє регіон, яке сьогодні працює на користь нашої країни. Я бажаю продовжувати у тому ж напрямку, адже створення робочих місць сьогодні це вкрай важливо не лише для Львівської області, але й усієї країни», – наголосив заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Юрій Бровченко.

Зазначимо, сума залучених інвестицій у новозбудований цех – 132 млн гривень. У  цеху працюють 660 робітників та відкрили понад 500 додаткових вакансій.

Також, нещодавно компанія підписала контракт із Mercedes. Відтак, підприємство невдовзі шитиме автомобільні чохли для автомобілів Mercedes-Benz S-класу та Maybach. Вже у 2019 році працівники компанії «Бадер Україна» щоденно шитимуть 200 комплектів салонів до цих автомобілів.

Нагадаємо, ТзОВ «Бадер Україна» є українською філією німецької компанії  «БАДЕР Гмбх» – одного з провідних світових виробників автомобільної шкіри преміум-сегменту.

ТзОВ «Бадер Україна»  заснували у 2006 р. у м. Городок Львівської області. Підприємство володіє виробничими підрозділами у м. Городок та  у с. Кожичі Яворівського району Львівської області

Завод у Городку забезпечує роботою 1900 працівників, а фабрики Кожичі 1 та Кожичі 2 – 1760 працівників.

Фото: ЛОДА

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