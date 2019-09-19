У Центрі Шептицького відкрили виставку витинанок

Протягом трьох тижнів у холі Центру Митрополита Андрея Шептицького УКУ (вул. Козельницька, 2а) експонуватимуть витинанки, виготовлені громадськими діячками України. Тема виставки – «Дерево» як символ життя. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Додамо, що виставку презентують з 18 вересня по 4 жовтня у рамках XII Екуменічного Соціального Тижня «Відповідальність vs популізм».

Серед майстринь: мама Андрія Кузьменка (Скрябіна); Оксана Винницька-Юсипович, почесний консул Канади в Україні; Наталія Бучинська, народна артистка України; Ольга Філатова-Кривецька, засновниця комплексу Edem Resort Medical and SPA; Олена Заблоцька, лікарка-стоматолог клініки Заблоцьких; Андріана Мальська, співзасновниця Благодійного фонду «Здорові діти», Галина Маслюк, почесний консул Казахстану в Західній Україні; Христина Береговська, дослідниця мистецтва діаспори; Юлія Жижко, керівниця ГО «Ділові жінки Львівщини»; Ольга Децик, президент Благодійного фонду «Немовля», Наталя Климовська, проректор із розвитку та комунікацій УКУ.

Роботи виготовлені жінками під час благодійного майстер-класу з витинанок «Віра в життя». Більшість учасниць витинали вперше, але з настановами та допомогою талановитої майстрині Дарії Альошкіної створили чудові роботи. На експозиції представлені також витинанки її самої.

«Я додала свої роботи, щоб ця експозиція виглядала комплексно і більше людей звернуло на неї увагу. Дуже люблю витинанки на вікнах. Колись, як не було фіранок, вішали паперові витинаночки на маленькі вікна. Тут вікна великі, тож і витинанки великі. Мені найбільше подобається процес, коли сходить сонце і через цю витинанку, її ажури падає світло та тінь. Це ніби рухома виставка. Тож маю надію, що вона потішить око глядача», – розповіла майстриня.

Нагадаємо, метою благодійного заходу «Віра в життя» є об’єднання відомих жінок України задля допомоги передчасно народженим дітям у їхньому майбутньому – підтримати життя, за яке вони борються. Спільно з Львівським обласним благодійним фондом «Немовля», який опікується передчасно народженими дітьми, організатори вирішили допомогти у здійсненні мрії – подарувати їм дитинство.

Тому після експонування виставки 4 жовтня о 17:00 год. відбудеться благодійний аукціон витинанок за участю їх майстринь. Отримані кошти передадуть благодійному фонду «Немовля».