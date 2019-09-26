Імпічмент Трампа: до чого тут телефонна розмова з Зеленським?

Білий дім нещодавно оприлюднив стенограму телефонної розмови президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського, яка відбулася в липні. У Конгресі США підозрюють, що деякі висловлювання Трампа цілком можуть стати причиною ініціювання процедури імпічменту американського президента. Львівський портал пояснює, що ж таке скандальне було у розмові Трампа і Зеленського.

Телефонна розмова двох президентів відбулася 25 липня. Вже 21 вересня колишній віцепрезидент США Джо Байден, який є основним кандидатом Демократичної партії США на виборах президента 2020 року, закликав розслідувати інформацію про те, що Трамп у телефонній розмові з Зеленським міг тиснути на того, закликаючи почати розслідування проти Байдена і його сина.

Відтак 24 вересня Палата представників Конгресу США ініціювала розслідування дій президента Дональда Трампа, підсумком якого може стати рішення про його імпічмент – відсторонення від посади. Незадовго після цього Білий дім оприлюднив стенограму телефонної розмови президентів, втім водночас зауважив, що документ не є дослівним переказом діалогу.

Як пише ВВС Україна, Дональд Трамп, коментуючи оприлюднений запис, наголосив, що це була дружня розмова, в якій не було жодного тиску на президента України. Натомість його опоненти з Демократичної партії вважають, що підстав для імпічменту після публікації стало навіть більше.

В опублікованій стенограмі розмови, яка відбулася 25 липня, Трамп закликає Зеленського співпрацювати з його адвокатом Руді Джуліані, критикує «несправедливе звільнення» українського генерального прокурора Віктора Шокіна і негативно оцінює експосла США в Україні Марі Йованович.

Він також згадує про розслідування Шокіна щодо компанії Burisma, у наглядовій раді якої працював Хантер Байден – син колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, який є можливим суперником Трампа на виборах.

«Є багато розмов про сина Байдена, що Байден зупинив розслідування, і багато хто хоче дізнатися більше про це. Тому, якщо б ви могли зробити щось разом з генпрокурором, було б чудово. Байден хвалився, що зупинив обвинувачення, якби ви могли глянути на це… Це мені здається жахливим», – коментує Дональд Трамп цю справу.

Зеленський у відповідь обіцяє президенту США, що новий генпрокурор України буде на 100% його людиною, що він вивчить ситуацію.

«Він чи вона займеться ситуацією, особливо компанією, яку ви згадали щодо цього питання (йдеться про компанію Burisma, в раді директорів якої працював син Джо Байдена Хантер Байден, розслідування щодо якої проводив генпрокурор Шокін – ред.)», – обіцяє Зеленський.

Водночас Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп не питав у нього дозволу на публікацію згаданої телефонної розмови. Президент України додав, що сподівався на публікацію американською стороною лише висловлювань Трампа. Тако Зеленський вважає, що іноді такі дзвінки між президентами країн не повинні оприлюднюватись через геополітичні плани.

Своєю чергою Джо Байден уже заявив, що Дональд Трамп у розмові з Володимиром Зеленським поставив свої інтереси вище від державних. Як пише УП, Байден закликав Білий дім «залучити Трампа до відповідальності за зловживання владою».

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