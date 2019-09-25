Білий дім оприлюднив стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського

Білий дім оприлюднив стенограму телефонної розмови президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського, яка відбулася в липні. У документі йдеться, що це не дослівний переказ діалогу. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Розшифровка розмови викладена на п’ятьох сторінках. Зокрема, Трамп говорить: «Я чув, що у вас був прокурор, який був дуже хорошим і якого звільнили, і це дійсно нечесно. Багато людей говорять про це, про шлях, яким вони звільнили дуже хорошого прокурора, і ви мали деяких дуже поганих людей, включених у цей процес».

«Містер Джуліані (адвокат Трампа Руді Джуліані – ред.) дуже поважний чоловік. Він був мером Нью-Йорка. Чудовим мером. І я б хотів, щоб він зателефонував вам. Я попрошу його зателефонувати вам разом із генеральним прокурором. Руді – дуже багато знає про те, що відбувається, і він дуже здатний хлопець. Якщо б ви змогли поговорити з ним, це було б чудово. Колишній посол Сполучених Штатів (ймовірно, Марі Йованович – ред.), жінка, була «поганими новинами» і люди, з якими вона мала справу в Україні, були «поганими новинами». Я просто хочу, щоб ви знали про це», – продовжив Трамп.

Він додав, що «є дуже багато розмов» про сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена Гантера. За словами Трампа, Байден-старший зупинив розслідування проти української енергетичної компанії Burisma, у якій Гантер Байден був членом ради директорів.

«Тому будь-яка річ, яку ви зможете зробити разом із генеральним прокурором… Це буде чудово. Байден хизувався, що він зупинив розслідування, тому якщо ви зможете зайнятися цим… Для мене це звучить кошмарно», – сказав Трамп.

У відповідь Зеленський сказав, що знайомий із ситуацією. Він запевнив, що новий генеральний прокурор України «розбереться із ситуацією» та розслідуванням щодо Burisma.

«Проблема розслідування справи – фактично питання відновлення чесності, тому ми потурбуємося про це і працюватимемо над розслідуванням цієї справи. Ба більше, я би попросив вас поділитися будь-якою додатковою інформацією. Це допоможе розслідуванню», – зазначив президент України.

Він сказав, що «на 100%» згоден із Трампом, який назвав Марі Йованович поганим послом.

«Її ставлення до мене було далеким від ідеалу, оскільки вона захоплювалася попереднім президентом і була на його стороні. Вона б не прийняла мене як нового президента достатньо добре», – цитує Білий дім Зеленського.

Під час розмови Трамп наголосив, що канцлер Німеччини Анґела Меркель говорить про Україну, але «нічого не робить».

«Ми дуже багато робимо для України. Ми витратили багато зусиль і багато часу. Набагато більше, ніж європейські країни. Вони повинні допомагати вам набагато більше», – сказав Трамп.

У відповідь Зеленський погодився з американським президентом: «Ви абсолютно праві. Не на 100%, а фактично на 1000%. І я можу сказати вам таке. Я говорив і зустрічався з Анґелою Меркель. Я також говорив із [президентом Франції Емманюелем] Макроном. Я сказав їм, що вони роблять не так багато, як вони повинні у питаннях санкцій. Вони не застосовують санкції. Вони не працюють так багато, як вони повинні працювати для України».

Минулого тижня видання The Washington Post та інші американські ЗМІ повідомили, що американський розвідник написав скаргу через телефонну розмову президента США Дональда Трампа з неназваним іноземним лідером. 19 вересня генерального інспектора розвідки Майкла Аткінсона допитали за зачиненими дверима в Палаті представників США про скаргу співробітника розвідки. The Washinghton Post нагадало, що за кілька тижнів до скарги президент США Дональд Трамп мав телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Сам Трамп назвав «фейковими новинами» інформацію про скаргу на нього.

21 вересня колишній віце-президент США Джо Байден, основний кандидат Демократичної партії США на виборах президента 2020 року закликав розслідувати інформацію про те, що Трамп у телефонній розмові з Зеленським міг тиснути на того, закликаючи почати розслідування проти Байдена і його сина.

Палата представників Конгресу США 24 вересня ініціювала формальне розслідування дій президента Дональда Трампа, підсумком якого може стати рішення про його імпічмент – відсторонення від посади.