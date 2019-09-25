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У Львові судитимуть керівника комунального підприємства, який погорів на хабарі у понад 400 тисяч

Вероніка Рой

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Судитимуть керівника одного із львівських комунальних підприємств, якого на початку квітня цього року затримали під час отримання 407 тисяч гривень неправомірної вигоди. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

 

Як йдеться у повідомленні, за вказану суму директор зобов’язувався не чинити перешкод суб’єкту господарювання при поставці товару за результатами тендерних закупівель. Крім цього, чоловік обіцяв приймати поставлений товар та підписувати необхідні документи, а також проводити безтоварні операції.

Під час досудового розслідування до підозрюваного слідчим суддею застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 405 тис грн та відсторонено від займаної посади.

Такі дії директора кваліфіковані як одержання службовою особою неправомірної вигоди у великому розмірі, що було поєднане із вимаганням (ч.3 ст.368 КК України).

Обвинувальний акт у вказаному кримінальному проваджені 23.09.2019 скеровано для розгляду в суд. Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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