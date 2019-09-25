Рятувальники показали, як другий тиждень поспіль гасять пожежу торфу на Пустомитівщині

Ще з 12 вересня надзвичайники не можуть погасити пожежу торфу, що виникла у селі Підсоснів Пустомитівського району. Займання намагаються ліквідувати другий тиждень поспіль, до робіт залучили більше пів сотні рятувальників. Про це Львівському порталу повідомили в Головному управлінні ДСНС Львівщини.

«Протягом 24 вересня ліквідовано горіння торфу на площі 0,1 га, ще залишається погасити 0,45 га. Загальна площа пожежі на відкритій території склала 5 га», – йдеться у повідомленні.

До ліквідації пожежі залучили 54 рятувальників, 6 одиниць спецтехніки та 50 курсантів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

У ДСНС наголошують: торф горить повільно на всю глибину його залягання. Такі пожежі часто охоплюють великі площі і важко піддаються гасінню, коли горить шар торфу значної товщини. Торф може горіти в усіх напрямках, незалежно від напрямку і сили вітру, а під ґрунтом він горить навіть під час помірного дощу і снігопаду.

Торф’яні пожежі небезпечні раптовими проривами вогню з-під землі і тим, що їхній край не завжди помітний. Під загрозою можуть опинитися не лише компоненти екосистеми, а й домівки людей, які межують із торф’яними полями.

«Звертаємося до львів’ян та жителів області: будь-яке недбальство чи легковажність може стати поштовхом до розвитку ще однієї торф’яної пожежі і завдати значного клопоту не тільки рятувальникам, але й місцевим мешканцям. Будьте обережні у поводженні з вогнем. Не спалюйте суху траву й сміття», – закликають надзвичайники.