ОСТАННІ НОВИНИ

Масштабну пожежу торфу на Пустомитівщині не можуть погасити вже п'ятий день

Соломія Головіна

|

У селі Підсоснів Пустомитівського району вже п’ятий день гасять пожежу торфу. На місці працює близько сотні рятувальників. Про це сьогодні, 17 вересня, під час апаратної наради у Львівській ОДА повідомив керівник ГУ ДСНС України у Львівській області Юрій Кагітін, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Як він пояснив, торф на цій ділянці горить вже близько 2 тижнів, однак рятувальникам про пожежу повідомили, коли її площа розрослась до кількох гектарів.

«Земля належить Миколаївській сільській раді. Відповідальність за цю ділянку покладається на голову сільської ради, який мав би контролювати це питання. Ця пожежа затяжна, тому що у ДСНС пізно повідомили. Хтось не хотів визнавати свою провину або відповідальність. Торф горів близько 2 тижнів, утворився великий прогар і площа збільшилася до кількох гектарів», – розповів Юрій Кагітін.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Зробити українське трендом. Місія можлива
Вероніка РОЙ, Наталя ДУЛЯБА
Зробити українське трендом. Місія можлива

Пісня – це наш генетичний код, а українці – співоча нація, яка завжди була багатою на яскраві голоси. Про це ми не раз ч...

Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?
Наталя ДУЛЯБА
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?

Нещодавно у Львові виник скандал довкола запланованого будівництва готелю-свічки на території Парку культури. І дискусія...

Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун
Стефанія ОЛІЙНИК
Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун

Впродовж 12-22 листопада 2019 року у Львівській національній опері відбудеться П’ятий Міжнародний конкурс оперних співак...

Бути українцем. Омелян Ковч
Ігор ВАСЮНИК
Бути українцем. Омелян Ковч

20 серпня виповнилось 135 років з дня народження Омеляна Ковча – священника УГКЦ Омеляна Ковча, блаженного священномучен...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...