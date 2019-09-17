Масштабну пожежу торфу на Пустомитівщині не можуть погасити вже п'ятий день

У селі Підсоснів Пустомитівського району вже п’ятий день гасять пожежу торфу. На місці працює близько сотні рятувальників. Про це сьогодні, 17 вересня, під час апаратної наради у Львівській ОДА повідомив керівник ГУ ДСНС України у Львівській області Юрій Кагітін, передає кореспондент Львівського порталу.

Як він пояснив, торф на цій ділянці горить вже близько 2 тижнів, однак рятувальникам про пожежу повідомили, коли її площа розрослась до кількох гектарів.

«Земля належить Миколаївській сільській раді. Відповідальність за цю ділянку покладається на голову сільської ради, який мав би контролювати це питання. Ця пожежа затяжна, тому що у ДСНС пізно повідомили. Хтось не хотів визнавати свою провину або відповідальність. Торф горів близько 2 тижнів, утворився великий прогар і площа збільшилася до кількох гектарів», – розповів Юрій Кагітін.