ЦНАПи Львова запровадили нові послуги

Цього року ЦНАПи Львова почали надавати ще декілька нових послуг. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Цього року запроваджено такі нові послуги:

реєстрація народження та реєстрація смерті;

видача, продовження дії, внесення змін і скасування дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства;

три комплексні послуги, сформовані за життєвими обставинами: «Новонароджений малюк», «Зміна прізвища» та «У зв’язку зі смертю»;

окрім того, послуги сервісного центру МВС (видача посвідчення водія, реєстрація нових транспортних засобів та ін.)

Загалом Центри надання адміністративних послуг Львова надають понад 300 видів послуг.

Також у цьому році у всіх територіальних підрозділах ЦНАП реалізовано новий сервіс «Консультація для підприємців». Підприємці отримують відповіді на актуальні питання, зокрема: як започаткувати власну справу, яку систему оподаткування обрати, яким видом економічної діяльності займатись, який вид статуту обрати.

Нагадаємо, ЦНАП у Львові працюють за такими адресами: пл. Ринок, 1 (бічний вхід), пр. Червоної Калини, 72а, вул. К. Левицького, 67, вул. М. Хвильового, 14а, вул. І. Виговського, 32, вул. Г. Чупринки, 85, вул. Т. Шевченка, 374.

Перелік усіх послуг, які надає ЦНАП у Львові, можна знайти тут: https://city-adm.lviv.ua/services/

Також люди з інвалідністю по зору мають змогу безперешкодно користуватися всіма адміністративними послугами, що є в ЦНАПах Львова. Там облаштували мнемосхеми, є наземна навігація, в режимі онлайн запроваджений сурдоперекладач тощо.