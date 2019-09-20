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У ЦНАПах Львова запрацював сервіс для людей з вадами зору

Вероніка Рой

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Люди з інвалідністю по зору мають змогу безперешкодно користуватися всіма адміністративними послугами, що є в ЦНАПах Львова. Там облаштували мнемосхеми, є наземна навігація, в режимі онлайн запроваджений сурдоперекладач тощо. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«Для осіб з інвалідністю по зору у ЦНАП облаштовані мнемосхемами шрифтом Брайля, завдяки яким відвідувач самостійно може зорієнтуватись у приміщенні, та за допомогою смугонаправляючої наземної навігації — дістатись до визначеного місця», — каже в.о. заступника директора департаменту адміністративних послуг ЛМР Мар’яна Дюганчук.

За її словами, наступним кроком є впровадження онлайн-сурдоперекладача для нечуючих осіб.

«За допомогою колег з товариства глухих, ми спільно пройшли навчання жестовій мові — наші адміністратори освоїли базові навики володіння мовою жестів, аби привітатися і зустріти людину, визначити її потребу. А щоб чітко і якісно спілкуватися з нечуючою людиною, запроваджений онлайн-сурдоперекладач. За допомогою адміністратора, через онлайн-зв’язок відвідувач зможе якісно та швидко отримати: консультацію, подати звернення, подати документи на замовлення адміністративної послуги. Ми сподіваємося, що так зможемо приділити ще більше уваги всім відвідувачам, і розказати про цей широкий спектр послуг, що надають у ЦНАП м. Львова», — додала Мар’яна Дюганчук.

Сервіс для людей з порушеннями слуху вперше реалізовано у ЦНАП на пл. Ринок. А тепер його поширюють на всі територіальні підрозділи ЦНАП, аби допомогти людям з порушеннями слуху отримати необхідні послуги й бути почутим.

Сервіс працює наступним чином. Коли приходить людина з порушенням слуху до ЦНАП, адміністратор вітається з нею, і через скайп-зв’язок вмикає перекладача жестової мови, що на той час перебуває в обласній або територіальній організації. Камеру скеровують безпосередньо на нечуючу людину, яка буде спілкуватися. Перекладач одразу перекладає те, що говорить людина з порушеннями слуху, — тобто одразу здійснюється прямий і зворотній переклад. Якщо адміністратор хоче щось сказати відвідувачу, то він озвучує це, а перекладач — перекладає на жестову мову. Людина, яка не чує, — бачить на екрані переклад жестовою мовою.

«Така праця дуже потрібна і корисна, тому що перекладачів дуже мало, а глухих є досить багато, і вийти з кожною людиною особисто — практично неможливо. Тому такий дистанційний зв’язок і надання послуг саме жестовою мовою — вкрай важливий для глухих людей», — зазначила інструкторка-методистка у справах глухих Львівської обласної організації УТОГ Олена Чернишова.

Онлайн-сурдоперекладач доступний з 09.00. до 17.00 год. щоденно, крім суботи-неділі та святкових днів.

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